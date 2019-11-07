На ядерном объекте в Фордо в Иране получили первый обогащенный уран

На ядерном объекте в Фордо в Иране произвели первый обогащенный уран.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr, объект начал работать в рамках четвертого этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). На четвертом этапе Иран подаст газ в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо.

Запуск и работы производились под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). До 9 ноября уровень обогащения урана должны довести до 4,5%.

Напомним, что совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. По документу ряд стран сняли санкции, Иран сократил ядерную программу. В 2018 году США снова ввели санкции. В 2019 году Иран начал отказываться от обязательств по сделке.

Отметим, что за два месяца Иран уже нарастил производство урана в 10 раз — с 450 г до 5 тыс. г в день.