Иран приступил к обогащению урана улучшенными центрифугами

Иран начал обогащать уран с помощью улучшенных центрифуг в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В нем также говорится, что Тегеран планирует установить больше таких центрифуг, чем было объявлено ранее.

Напомним, что США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Спустя 12 месяцев Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран объяснил свое решение ответом на действия США, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.