Иран приступает к строительству ТЭС "Сирик" с российским финансированием

Строительство электростанции в Иране "Сирик" в провинции Хормозган на юге Ирана с российским финансированием начнется в скором времени.
Как передает Report, об этом сообщил заведующий проекта Бехнам Хаефинежад.
"Реализация этого проекта начнется в скором времени с задействованием российского государственного кредита", — сообщил он, слова которого приводятся в заявлении министерства энергетики Ирана.
По его словам, для реализации проекта с российской стороны был представлен новый подрядчик, и после целой серии переговоров в текущем году сторонам удалось достичь соглашения.
Хаефинежад также отметил, что для строительства этой электростанции Иран рассчитывает на кредит в 1,4 миллиарда евро.
Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из четырех паросиловых блоков по 350 МВт.