Иран приглашает к сотрудничеству иностранные нефтегазовые компании

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Иран начал прием заявок от иностранных нефтедобывающих компаний на участие в разработке нефтяных и газовых месторождений. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, прием заявок продлится до 19 ноября.

Объявление об открытии тендера опубликовано на сайте Иранской национальной нефтяной компании (NIOC). В нем сообщается, что заинтересованные, квалифицированные компании в сфере разведки и добычи приглашаются для прохождения предквалификационного отбора.

Список прошедших отбор заявителей будет опубликован на сайте NIOC 7 декабря.