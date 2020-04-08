Иран недоволен уровнем подготовки к переговорам ОПЕК+

Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которые пройдут 9 апреля в формате вебинара, могут оказаться безрезультатными, так как члены ОПЕК до сих пор не договорились между собой об условиях сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в письме председателю конференции ОПЕК, министру нефти Алжира Мухаммеду Аркабу.

В понедельник секретариат ОПЕК разослал странам соглашения ОПЕК+ сценарии развития рынка на ближайшие месяцы без указания конкретики, на сколько страны могут сократить добычу для стабилизации рынка. Зангане в обращении к Аркабу указывает на недопустимость такой неясной риторики в преддверии важных переговоров.

"Организация вебинара ОПЕК+ в отсутствие каких-либо четких и согласованных договоренностей дают рынку сигнал о предстоящем провале еще до начала совещания, что может только усугубить ситуацию с ценами. Поэтому Иран выступает против организации встречи без прояснения ряда вопросов", - говорится в письме Зангане. Он также высказывает недовольство тем, что встреча была организована по инициативе "некоторых членов ОПЕК, в результате действия которых рынок и пришел в такое состояние".

Министерская встреча не будет плодотворной без понимания того, какого результата участники хотят достичь и как встреча будет способствовать его достижению, а также какой будет реакция рынка на итоги встречи, предупреждает иранский министр. По словам Зангане, накануне встречи участникам ОПЕК до сих пор неясно, какой объем сокращения предлагается рассмотреть, и на какой срок, какой объем сокращения на себя могут взять США и Канада, от какого уровня предлагается сокращать добычу, а также как предполагается распределить индивидуальные квоты между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Согласно практике ОПЕК, все эти вопросы члены организации сначала должны обсудить между собой, а уже затем с участниками, не входящими в ОПЕК, напоминает министр.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса, в результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов США за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. А 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.