​Иран предложит покупателям скидки на нефть

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Цена за один баррель нефти сорта Brent до 15 декабря может упасть еще на 10 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, экономические санкции с Ирана могут быть сняты 15 декабря, если Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к этому сроку подтвердит, что Тегеран выполнил все условия по повышению прозрачности своей ядерной программы.

Иран собирается увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день, как только со страны будут сняты международные санкции. Отметим, что в августе Всемирный банк оценивал предстоящее увеличение поставок иранской нефти в 1 млн. баррелей в сутки, что должно привести к снижению цен на 10 долларов. В целом, ожидается, что Иран вернется на рынок во второй половине 2016 года.

Бельгийская компания KBC подсчитала, что в случае возвращения на рынок Иран активизируется, в первую очередь, на рынке Южной Европы, откуда начнет вытеснять Россию. Потери России в этом регионе составят примерно 153 млн. долларов в год. Она полагает, что в целом по Европе потери России в 2016 году будут значительными.

Иран также постарается занять нишу на рынке, увеличив скидки до 1,5 доллара за баррель.