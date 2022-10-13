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Иран предложил создать консорциум для усиления сотрудничества ЕАЭС в энергетике

Иран предложил создать консорциум для усиления сотрудничества ЕАЭС в энергетике Иран предлагает для усиления сотрудничества между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать энергетический консорциум и фонд инвестиций.
Энергетика
13 октября 2022 г. 12:43
Иран предложил создать консорциум для усиления сотрудничества ЕАЭС в энергетике

Иран предлагает для усиления сотрудничества между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать энергетический консорциум и фонд инвестиций.

Как передает Report, об этом на "Российской энергетической неделе" заявил замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

"Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций. Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний", - сказал он.

Кроме того, замминистра указал на необходимость подготовки портов и инфраструктуры для организации своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном. По его словам, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры.

Другой вопрос, отметил Асадзаде, касается железнодорожного сообщения. Он считает, что международный транспортный коридор "Север-Юг" мог бы сократить расходы на транспортировку примерно на 50% и сэкономить время.

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