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Иран предложил Азербайджану установку турбин на строящихся электростанциях

Иран предложил Азербайджану установку турбин на строящихся электростанциях Подключение иранской электросети к России через Азербайджан имеет важное значение для укрепления трехсторонних связей.
Энергетика
15 декабря 2021 г. 17:42
Иран предложил Азербайджану установку турбин на строящихся электростанциях

Подключение иранской электросети к России через Азербайджан имеет важное значение для укрепления трехсторонних связей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан заявил на онлайн-встрече со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.

"Реализация этого плана позволит управлять спросом на электроэнергию в периоды пикового потребления трех стран, и компенсировать дефицит энергии. Мы готовы провести трехстороннюю встречу между министрами Ирана, Азербайджана и России. Иран приветствует развитие и обмен электроэнергией трех стран", - отметил он.

А.Мехрабиан предложил установку турбин на электростанциях, построенных совместно Ираном и Азербайджаном: "Таким образом, будет производиться электроэнергия в значительном объеме, что принесет доход обеим странам. Иран входит в число стран, владеющих технологией строительства современных электростанций и турбин с КПД более 60%; такие турбины в настоящее время экспортируются в другие страны, в том числе в Россию.”

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Версия на азербайджанском языке İran Azərbaycana birgə inşa olunan elektrik stansiyalarına turbin quraşdırmağı təklif edib

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