Иран получил доступ к замороженным иностранным фондам

Иран достиг договоренности о разблокировке «значительной суммы» своих активов, замороженных на зарубежных счетах из-за санкций США.

Иран достиг договоренности о разблокировке «значительной суммы» своих активов, замороженных на зарубежных счетах из-за санкций США.

Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство ИРИ со ссылкой на официальный источник.

Санкции, введенные при бывшем президенте Дональде Трампе, не позволили Ирану получить доступ к просроченным платежам за закупки нефти, при этом около 7 млрд долларов США застряли в двух южнокорейских банках. Иран добивался освобождения замороженных активов в рамках переговоров с администрацией Байдена о восстановлении ядерной сделки 2015 года, от которой отказался Трамп.

США разрешили Южной Корее направить средства в Иран в случае успеха переговоров.

IRNA также сообщила, что обнародованная сумма «в несколько раз» превысит 398 млн фунтов стерлингов (520 млн долларов США), недавно выплаченных Тегерану Великобританией в счет погашения давнего долга по оборонной сделке, заключенной еще в 1970-х годах.

Пока нет никаких подробностей о характере сделки или о том, какие другие страны были вовлечены. Подтверждения от США или любого другого правительства о состоянии активов также не поступало.

В последние месяцы иранские официальные лица посетили Южную Корею для переговоров о средствах и других финансовых вопросах в рамках подготовки к возобновлению иранской ядерной сделки, которая ослабит некоторые санкции, в том числе в отношении экспорта иранской нефти, в обмен на ограничение ее атомной программы.

Переговоры, проходившие в Вене, были приостановлены в прошлом месяце.