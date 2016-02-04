Иран подписал контракт с Total на поставку нефти

Bakı. 4 fevral. REPORT.AZ/Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписала с французской Total контракт на поставку нефти, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Данный контракт позволит Total закупать у Ирана 150-200 тыс. баррелей нефти в сутки.

По данным агентства, Total не является первым европейским клиентом Ирана на поставку нефти после отмены санкций. Замминистра нефтяной промышленности Ирана Рокноддин Джавади не стал уточнять первую страну, с которой был заключен контракт.

Джавади, ссылаясь на план по экспорту на следующий год в 2,3 млн. баррелей нефти, сказал, что "увеличение добычи и экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в скором времени станет полностью реальным", цитирует агентство.

Также в настоящее время Иран ведет несколько переговоров с такими клиентами в Европе, как Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Греция и Великобритания.