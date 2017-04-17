Иран поддерживает продление сделки об ограничении нефтедобычи

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Большинство производителей нефти, включая Иран, поддерживают продление сделки об ограничении нефтедобычи для стран ОПЕК и вне картеля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство ISNA.

"Большинство стран хочет продлить решение ОПЕК, Иран также поддерживает это решение. Если другие поддержат сделку, так же поступит и Иран", - сказал министр.

Ранее в поддержку продления соглашения высказывались такие члены ОПЕК, как Алжир, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и Россия. Очередная встреча ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос о пролонгации соглашения, состоится в Вене 25 мая.