​Иран планирует в два раза увеличить производство LNG

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Объем мощностей по производству сжиженного природного газа (LNG) в Иране увеличится вдвое, как только будут завершены стадии разработки на газовом месторождении Южный Парс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель главы Иранской национальной нефтекомпании (NIOC) Сафар Али Керамати.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, в настоящий момент страна производит 8 млн. тонн LNG в год: "3 млн. тонн от общего объема получают из природного газа, 2,5 млн. тонн производятся на нефтехимических установках, а остальные - на разных перерабатывающих заводах".

Он также отметил, что страны Азии являются самым важным рынком для Ирана.

Керамати добавил, что за время санкций Иран не потерял свою долю на рынке LNG, а их снятие со страны стало возможностью для расширения доли.