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Иран планирует увеличить экспорт газа в Турцию

Иран планирует увеличить экспорт газа в Турцию Иран планирует увеличить экспорт газа в Турцию.
Энергетика
2 июня 2022 г. 11:28
Иран планирует увеличить экспорт газа в Турцию

Иран планирует увеличить экспорт газа в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, страна так же экспортирует газ в Ирак, осуществляет своповые поставки газа с Азербайджаном и Туркменистаном.

Нефтехимические мощности Ирана достигли 92 млн тонн в прошлом году.

"Мы готовы к торговле газом на протяжении всей нашей границы. Учитывая обширные газовые месторождения, мы готовы обеспечить поставки газа для обеспечения спроса. Мы также заинтересованы в проектах по СПГ", - отметил министр Д. Овджи.

Кроме того, он добавил, что несмотря на обширные запасы природных ресурсов, Иран учитывает возможность производства электроэнергии через ВИЭ.

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Версия на английском языке Iran eyes increasing gas exports to Turkiye
Версия на азербайджанском языке İran Türkiyəyə təbii qaz ixracını artırmağı planlaşdırır

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