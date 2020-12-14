Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти

Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану - золото в качестве оплаты за помощь

Нефтяной танкер Ndros зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

Агентство указывает, что согласно документам танкер Ndros должен загрузить 1,9 миллиона баррелей нефти сорта Merey 16 в порту Хосе. "NIOC указана как клиент, PDVSA как грузоотправитель", - говорится в документах.

Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану - золото в качестве оплаты за помощь, указывает агентство. Так, в начале декабря Иран направил в Венесуэлу самую крупную партию судов с топливом за все время - всего насчитывалось порядка десяти танкеров с горючим.

Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США, которые ввели санкции против обеих стран. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.