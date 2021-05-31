Иран осуществил первую поставку сырья через нефтепровод Гуре–Джаск

NIOC планирует начать отгрузку сырой нефти с терминала Джаск в следующем месяце

Исламская республика Иран (ИРИ) осуществила первую поставку нефти через нефтепровод Гуре–Джаск. С его помощью нефтяной экспорт ИРИ планируется переместить из зоны Персидского залива в Оманский залив.

Как передает Report со ссылкой на агентство ИРНА, первая партия нефти была отправлена из района Гуре и затем успешно доставлена в порт «Джаск».

14 декабря 2020 г. президент Ирана Хасан Роухани заявил о том, что строительство нефтепровода Гуре–Джаск будет завершено до конца работы нынешнего правительства.

Строительство нефтепровода Гуре–Джаск является стратегическим проектом правительства Ирана, который позволит экспортировать нефть напрямую из Оманского залива, минуя Ормузский пролив.

Отметим, что контролируемая государством компания National Iranian Oil Co. (NIOC) планирует начать отгрузку сырой нефти с терминала Джаск в следующем месяце. Протяженность нефтепровода Гуре–Джаск составляет 1 тыс. км.

Расчетная мощность нового трубопровода составляет 1 млн баррелей сырой нефти в сутки.