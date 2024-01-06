Иран опроверг сообщения о прекращении поставок нефти в Китай

​Председатель Совместной Ирано-Китайской торговой палаты Маджид Реза Харири опроверг сообщения о прекращении поставок иранской нефти в Китай.

​Председатель Совместной Ирано-Китайской торговой палаты Маджид Реза Харири опроверг сообщения о прекращении поставок иранской нефти в Китай.

Как передает Report , об этом он сообщил в интервью агентству ИРНА.

"Тенденция скидок Ирана для Китая в прошлом году снижалась, и из-за санкционных условий и интересов страны эти объемы дисконта являются секретом", - сказал Харири.

Ранее в пятницу, агентство Reuters сообщило, что Иран прекратил поставки нефти в Китай. Агентство утверждает, что поставки иранской нефти в Китай сократились из-за того, что Иран начал завышать ценник на свою продукцию для китайских потребителей.

По данным Kepler, экспорт иранской нефти в Китай в прошлом месяце (декабре) достиг 1,2 миллиона баррелей в сутки, и даже Иран смог увеличить продажи нефти до 1,5 миллиона баррелей в сутки в ноябре 2023 года.

"Такие сообщения не влияют на продажу нефти Ираном. Несмотря на то, что продажа иранской нефти подвержена санкциям США, мы по-прежнему находимся на самом высоком уровне продаж нефти", - подчеркнул Харири.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявлял об увеличении добычи нефти в Иране до 3,4 млн. баррелей нефти. При этом, по данным агентства Bloomberg, 91% иранской нефти продается в Китай.