Иран огласил объемы продажи нефти

По словам вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля

Иран продает в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади.

"В среднем продажи нефти составляют на данный момент от 600 до 700 тысяч баррелей в день", — сказал Х.Пурмохаммади, уточняя, что это применимо к периоду с 20 марта текущего года.

Ранее вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля за счет введения санкций после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

До выхода Вашингтона из соглашения Тегеран экспортировал более 2 миллионов баррелей нефти в день.