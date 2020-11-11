О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран огласил объемы продажи нефти

Иран огласил объемы продажи нефти По словам вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля
Энергетика
11 ноября 2020 г. 13:22
Иран огласил объемы продажи нефти

Иран продает в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади.

"В среднем продажи нефти составляют на данный момент от 600 до 700 тысяч баррелей в день", — сказал Х.Пурмохаммади, уточняя, что это применимо к периоду с 20 марта текущего года.

Ранее вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля за счет введения санкций после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

До выхода Вашингтона из соглашения Тегеран экспортировал более 2 миллионов баррелей нефти в день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi