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    Иран обсуждает с российскими и китайскими компаниями инвестирование в иранский НПЗ

    Баку. 27 августа REPORT.AZ/ Иран ведет переговоры с российскими и китайскими компаниями об инвестировании в модернизацию Тебризского нефтеперерабатывающего завода в Иране (НПЗ).

    Как сообщает Report, об этом сказал агентству İrna директор завода Голамреза Багери Дизаж.

    Он отметил, что для модернизации необходимо 1,5 млрд долларов: "Инвестиции будут направлены на повышение качества продукции завода и увеличение объемов производства. Мощность Тебризского НПЗ составляет 110 тыс. баррелей в сутки, он занимает четвертое место среди нефтеперерабатывающих заводов страны. Завод удовлетворяет 7% от спроса".

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