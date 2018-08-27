Иран обсуждает с российскими и китайскими компаниями инвестирование в иранский НПЗ

Баку. 27 августа REPORT.AZ/ Иран ведет переговоры с российскими и китайскими компаниями об инвестировании в модернизацию Тебризского нефтеперерабатывающего завода в Иране (НПЗ).

Как сообщает Report, об этом сказал агентству İrna директор завода Голамреза Багери Дизаж.

Он отметил, что для модернизации необходимо 1,5 млрд долларов: "Инвестиции будут направлены на повышение качества продукции завода и увеличение объемов производства. Мощность Тебризского НПЗ составляет 110 тыс. баррелей в сутки, он занимает четвертое место среди нефтеперерабатывающих заводов страны. Завод удовлетворяет 7% от спроса".