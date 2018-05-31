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    Иран обратился к ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях санкций США

    Также Иран выдвинул европейским странам ряд условий

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Бижан Зангане обратился к ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях «незаконных, односторонних, экстерриториальных санкций» со стороны США.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, письмо чиновника адресовано в министерства энергетики и промышленности ОАЭ и президенту ОПЕК Сухейлю аль-Мазруи.

    Также Иран выдвинул европейским странам ряд условий существования ядерной сделки. Их соблюдение государствами ЕС сохранит приверженность Тегерана этому соглашению. Среди этих условий — обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном и гарантии от Франции, Германии и Великобритании по поводу продажи иранской нефти зарубежным потребителям.

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