Иран обратился к ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях санкций США

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Бижан Зангане обратился к ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях «незаконных, односторонних, экстерриториальных санкций» со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, письмо чиновника адресовано в министерства энергетики и промышленности ОАЭ и президенту ОПЕК Сухейлю аль-Мазруи.

Также Иран выдвинул европейским странам ряд условий существования ядерной сделки. Их соблюдение государствами ЕС сохранит приверженность Тегерана этому соглашению. Среди этих условий — обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном и гарантии от Франции, Германии и Великобритании по поводу продажи иранской нефти зарубежным потребителям.