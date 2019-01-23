Иран обнаружил нефть на границе с Ираком

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Иранские специалисты впервые обнаружили нефть в районе города Абадан на юго-западе Ирана, у границы с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Впервые мы смогли добраться до нефти в районе Абадана", - сказал министр.

По его словам, легкую нефть удалось обнаружить в разведочной скважине Абадана на глубине 3570 метров.

В Абадане находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Провинция Хузестан, к которой принадлежит Абадан, считается одним из самых нефтеносных районов Ирана.