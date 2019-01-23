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    Иран обнаружил нефть на границе с Ираком

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Иранские специалисты впервые обнаружили нефть в районе города Абадан на юго-западе Ирана, у границы с Ираком.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

    "Впервые мы смогли добраться до нефти в районе Абадана", - сказал министр.

    По его словам, легкую нефть удалось обнаружить в разведочной скважине Абадана на глубине 3570 метров.

    В Абадане находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Провинция Хузестан, к которой принадлежит Абадан, считается одним из самых нефтеносных районов Ирана.

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