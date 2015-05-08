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    ​Иран обнародовал приемлемую цену на нефть

    Reuters и Citigroup рассчитали приемлемые цены на нефть ряда стран-производителей нефти

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На мировом нефтяном рынке приемлемой ценой на нефть является уровень 70-75 долларов за баррель. Как сообщает Report, об этом заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане. В то же время, чтобы сохранить долю стран-производителей нефти ОПЕК на рынке цена на нефть должна установиться на уровне 45-55 долларов за баррель: "Никто не согласен с текущей нестабильной и изменчивой ценой на нефть".

    Руководитель консалтингового отдела банка Credit Agricole Дэвид Холл отметил, что для сохранения доли стран-производителей нефти ОПЕК на рынке стоимость нефти должна составить 45-55 долларов за баррель: "Поэтому в течение 12 месяцев цены должны сохраниться на низком уровне".

    По словам Б.Зангане, в этом году Иран может нарастить добычу до 4 млн. баррелей в день и подняться на второе место среди стран ОПЕК. В апреле Иран занял 5-ю строчку со среднесуточным объемом добычи на уровне 2,78 млн. баррелей. По мнению министра, нефтяная добыча в Иране после внедрения санкций сократилась на 60%. На сегодняшний день инвестиционный спрос в этой сфере составляет 200 млрд. долларов.

    Отметим, что до 30 июня Иран намерен достичь соглашения по ядерной программе со странами "шестерки".

    Б.Зангане заявил ОПЕК о планах Ирана повысить добычу. Он отметил, что основной рынок сбыта продукции - Азия, однако они будут рассматривать и европейские рынки.

    Д.Холл отметил, что на очередном саммите ОПЕК 5 июня Саудовская Аравия заявит о нежелании снизить добычу. Поэтому с увеличением добычи иранской нефти, цена на нефть в долгосрочной перспективе останется низкой.

    Отметим, что Reuters и Citigroup рассчитали приемлемые цены на нефть ряда стран-производителей нефти для того чтобы они не столкнулись с бюджетным дефицитом:

    Страны Минимальная приемлемая цена (USD/баррель)
    Йемен 214
    Ливия 184
    Венесуэла 161
    Бахрейн 132
    Иран 130
    Ирак 114
    Алжир 113
    Россия 105
    Саудовская Аравия 89
    Оман 82
    ОАЭ 74
    Катар 71
    Кувейт 44
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