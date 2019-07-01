Иран заявил об угрозе смерти ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Иран не будет возражать против продления договоренностей о сокращении добычи в рамках кооперации ОПЕК и стран "не ОПЕК", но считает, что картель умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал журналистам в преддверии заседания ОПЕК.

"Я не вижу никаких трудностей с продлением сделки, или даже с усилением сокращения добычи. Проблема в другом. ОПЕК должен обсудить сегодня односторонность принятия решений в организации", - сказал министр журналистам по прибытии в Вену. "Для меня это большой вопрос, почему решение [о продлении ограничений] фактически было принято в Осаке", - сказал он.

Зангане также сказал, что Иран не станет выходить из ОПЕК, но заявил о приближающемся распаде организации. "Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса", - сказал он, отвечая на вопрос, как усиление власти России и Саудовской Аравии в альянсе повлияет на сотрудничество в ОПЕК