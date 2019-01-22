Иран не смог продать 1 млн баррелей своей нефти

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Торги по продаже нефти на Тегеранской энергетической бирже не состоялись по причине отсутствия спроса, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Национальная иранская нефтяная компания 21 января выставила на биржу один миллион баррелей нефти по цене 52,42 доллара за баррель, однако не смогла не ее продать.

Для обхода американских санкций с октября прошлого года нефть в Иране выставляется на продажу на бирже.

28 октября 2018 года министерство нефти Ирана продало на бирже один миллион баррелей нефти по цене 74,85 доллара за баррель, 11 ноября – 700 тысяч баррелей нефти по цене 64,97 доллара за баррель.

Напомним, что 5 ноября прошлого года США ввели второй пакет санкций против Тегерана, охватывающий сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана.

Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана, а также охватывают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков.