Министр: Иран не планирует выходить из ОПЕК

Иран не планирует выходить из ОПЕК.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти страны Бижан Зангане.
"Иран не планирует выходить из ОПЕК", - сказал министр в интервью новостному агентству парламента Ирана ICANA.
Иран не планирует выходить из ОПЕК.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти страны Бижан Зангане.
"Иран не планирует выходить из ОПЕК", - сказал министр в интервью новостному агентству парламента Ирана ICANA.
Tural AsadiАвтор новости