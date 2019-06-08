Министр: Иран не планирует выходить из ОПЕК

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Иран не планирует выходить из ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти страны Бижан Зангане.

"Иран не планирует выходить из ОПЕК", - сказал министр в интервью новостному агентству парламента Ирана ICANA.