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Министр: Иран не планирует выходить из ОПЕК

​Иран не планирует выходить из ОПЕК
© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Иран не планирует выходить из ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти страны Бижан Зангане.

"Иран не планирует выходить из ОПЕК", - сказал министр в интервью новостному агентству парламента Ирана ICANA.

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