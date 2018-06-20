Иран не будет присутствовать на встрече ОПЕК+

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+".

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане.

"Я не верю, что на этой встрече мы сможем достичь соглашения. ОПЕК - не та организация, которая следует инструкциям президента США Дональда Трампа", - сказал Зангане.

Иранский министр добавил, что покинет Вену в пятницу до того, как начнутся переговоры ОПЕК+.

Напомним, что в пятницу, 23 июня, страны ОПЕК обсудят с государствами, которые не входят в картель, повышение объемов добычи нефти.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки исходит от России.