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    Иран не будет присутствовать на встрече ОПЕК+

    Иранский министр не верит в результативность встречи

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+".

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане.

    "Я не верю, что на этой встрече мы сможем достичь соглашения. ОПЕК - не та организация, которая следует инструкциям президента США Дональда Трампа", - сказал Зангане.

    Иранский министр добавил, что покинет Вену в пятницу до того, как начнутся переговоры ОПЕК+.

    Напомним, что в пятницу, 23 июня, страны ОПЕК обсудят с государствами, которые не входят в картель, повышение объемов добычи нефти.

    Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки исходит от России.

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