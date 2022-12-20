Иран нарастит потенциал нефтехимической промышленности

Потенциал иранской нефтехимической промышленности увеличится на 100 млн тонн за счет реализации более сотни проектов в этой области.

Потенциал иранской нефтехимической промышленности увеличится на 100 млн тонн за счет реализации более сотни проектов в этой области.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил директор по проектам Иранской государственной нефтехимической компании Ахмад Шокри.

"В настоящий момент в этой отрасли промышленности реализуется 101 проект, требующий инвестиций в размере 70 млрд долларов. Почти 67 проектов из этого числа уже сейчас функционируют. В целом, после реализации этого 101 проекта потенциал нефтехимической промышленности Ирана увеличится на 100 млн тонн", - сказал он.

В конце ноября сообщалось, что Иран увеличил на 13% экспорт нефтехимических продуктов в натуральном выражении за последние семь месяцев, с начала года по местному летоисчислению, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

В итоге нефтехимическая промышленность принесла стране, по данным агентства ISNA, 8,3 млрд долларов в прошлом году и 10,8 млрд - в текущем, то есть на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля ненефтяного экспорта нефтехимических продуктов за первую половину иранского календарного года увеличилась более чем на 7 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, составив 39,6%. Производство нефтехимической промышленности также увеличилось на 7 п.п. - с 38,6 млн тонн за первые семь месяцев прошлого года до 41,5 млн тонн за аналогичный период текущего.