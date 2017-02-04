Иран нарастит нефтедобычу до 4 млн баррелей в сутки к концу марта

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки к 20 марту 2017 года.

Как передает Report, об этом заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Али Кардор.

По его словам, к концу 2017 года экспорт нефти достигнет 3 млн баррелей в сутки.

Кардор отметил, что в декабре 2016 года Иран достиг рекордных объемов экспорта нефтепродуктов в Европу — 0,9 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что согласно договоренностям с ОПЕК, средний уровень нефтедобычи в Иране в течение первых шести месяцев 2017 года должен составлять 3,797 млн баррелей в сутки.