​Иран нарастил нефтедобычу до двухлетнего максимума

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В марте нефтедобыча в Иране выросла по сравнению с февралем на 139 тыс. баррелей в день или 4,4% и достигла 3,291 млн. баррелей в день.

Как сообщает Report со ссылкой на доклад ОПЕК, это является максимальным показателем за два года. В январе добыча нефти в Иране составила 2,944 млн. баррелей в день. Таким образом, за два месяца Иран нарастил добычу на 347 тыс. баррелей в день или 11,8%.

Отметим, что по официальной информации, Иран не приедет на саммит нефтедобывающих стран в Дохе. Ранее Иран заявил, что может приступить к дискуссиям только после наращивания добычи до досанкционного уровня - 4 млн. баррелей в день. Это снижает вероятность положительного исхода встречи. Эксперты оценивают вероятность провала саммита в Дохе в 20%.

Аналитики Sberbank прогнозируют, что если переговоры о заморозке нефтедобычи провалятся, курс доллара может вырасти до 75 RUB/USD при стоимости нефти ниже 35 долларов за баррель.