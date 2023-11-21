Иран намерен увеличить объемы добычи нефти

Власти Ирана собираются увеличить к весне 2024 года объемы добычи нефти до 4 млн баррелей в сутки.

Власти Ирана собираются увеличить к весне 2024 года объемы добычи нефти до 4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом передает IRNA со слов министра нефти Ирана Джавада Оуджи.

На данный момент добыча нефти составляет 3,4 млн баррелей.

"Добыча нефти достигнет 3 млн 600 тыс. баррелей в сутки к концу этого года (иранский новый год отмечается в конце марта 2024 года), и прилагаются усилия для достижения уровня добычи в 4 млн баррелей в сутки к весне следующего года", - сказал Оуджи.

Сейчас в нефтяной отрасли страны в общей сложности реализуются 182 проекта на сумму 76 млрд долларов с целью увеличения производственных мощностей по добыче и переработке нефти.