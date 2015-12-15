​Иран намерен увеличить долевое участие в проекте "Шахдениз"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Иран намерен увеличить долевое участие в нескольких зарубежных нефтегазовых проектах, в том числе проекте разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана по международным и коммерческим вопросам Хуссейн Заманиниа.

"Мы намерены увеличить долевое участие в разработке некоторых месторождений и проектах в ряде стран. "Шахдениз" - один из этих проектов, однако заключительного решения по данному вопросу еще не принято", - добавил замминистра.

Отметим, что Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) имеет 10% в проекте "Шахдениз".