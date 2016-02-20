Иран намерен увеличить добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирана намерены увеличить добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал управляющий директор Иранской национальной нефтекомпании (National Iranian Oil Company, NIOC) Рокнеддин Джавади (Rokneddin Javadi).

"Одной из целей шестого плана развития Ирана является производство 4,7 миллиона баррелей нефти. Для достижения этой цели мы должны увеличить наше производство на 700 тысяч баррелей", - заявил Джавади в интервью агентству Shana.