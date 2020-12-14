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Иран намерен увеличить добычу нефти и без разрешения ОПЕК

Иран намерен увеличить добычу нефти и без разрешения ОПЕК Иран намерен добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день
Энергетика
14 декабря 2020 г. 13:53
Иран намерен увеличить добычу нефти и без разрешения ОПЕК

Тегеран не намерен спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Ранее Б.Зангане представил планы ведомства на новый финансовый год, начинающийся в марте 2021 года, сообщив, что Иран намерен добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.

Больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление.

"Разрешение не нужно, это наше право, но проблем нет, мы не будем просить у кого-либо разрешение для увеличения добычи нефти. Конечно, нужно подождать", - сказал министр, отвечая на вопрос, каким образом Иран получит разрешение на увеличение добычи нефти, когда страны ОПЕК пытаются сокращать свою добычу.

Как следует из опубликованного агентством Shana отрывка выступления, он также подчеркнул, что увеличение объемов экспорта нефти до 2,3 миллиона баррелей в день - реализуемая задача, есть рынок, цены на нефть не упадут, ОПЕК может поддержать их.

Замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади в ноябре сообщал, что Иран в текущем году продавал в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.

Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.

Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.

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