Иран намерен нарастить добычу на 32%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Иран в ближайшие пять лет намерен увеличить добычу нефти на 20% - до 5 млн баррелей в сутки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил иранский министр нефти Бижан Зангане.

В интервью агентству Reuters министр сообщил, что рост добычи обусловлен развитием новых месторождений и модернизацией технологии на уже разработанных объектах. Напомним, что в конце апреля Зангане заявлял, что Иран добывает около 3,8 млн баррелей нефти в день. Таким образом, Иран намерен нарастить ежесуточную добычу на 31,6%.