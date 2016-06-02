Иран надеется на завершение неопределенной ситуации в нефтяной отрасли

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Надеемся, что после избрания генерального директора ОПЕК, неопределенной ситуации в нефтяной отрасли будет положен конец.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин на пресс-конференции.

"Иран поддерживает, чтобы цены на нефть повысились. Наш министр нефти выступит со своими предложениями", - добавил он.

Посол выразил сожаление, что некоторые арабские страны, защищая интересы Запада, увеличивают добычу нефти, тем самым способствуют снижению цен на нефть.

Он также добавил, что сегодня министры нефти стран ОПЕК едины в вопросе повышения цен на нефть и согласно прогнозам, она может вырасти до 50-60 долларов за баррель.