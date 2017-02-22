Иран начнет продавать России по 100 тыс. баррелей нефти в сутки в следующие полмесяца

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Иран начнет продавать нефть России в следующие 15 дней.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства ISNA.

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане рассказал об этом после встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

Предполагается продажа по 100 тыс. баррелей в сутки, которые будут оплачиваться наполовину денежными средствами, наполовину – товарами и услугами.

«Конечно, мы были готовы подписать контракт сегодня вечером, но российский коллега торопился и должен был ехать в аэропорт», - отметил Зангане.

Он указал также, что ряд российских компаний уже подписал меморандумы о взаимопонимании с иранскими фирмами.