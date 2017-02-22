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    Иран начнет продавать России по 100 тыс. баррелей нефти в сутки в следующие полмесяца

    Ряд российских компаний уже подписал меморандумы о взаимопонимании с иранскими фирмами

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Иран начнет продавать нефть России в следующие 15 дней.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства ISNA.

    Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане рассказал об этом после встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

    Предполагается продажа по 100 тыс. баррелей в сутки, которые будут оплачиваться наполовину денежными средствами, наполовину – товарами и услугами.

    «Конечно, мы были готовы подписать контракт сегодня вечером, но российский коллега торопился и должен был ехать в аэропорт», - отметил Зангане.

    Он указал также, что ряд российских компаний уже подписал меморандумы о взаимопонимании с иранскими фирмами.

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