Иран планирует начать поставлять газ в Европу

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Иран планирует начать поставки газа в Европу через два года. Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно изданию, у Ирана самые крупные резервы природного газа в мире, но нет необходимой экспортной инфраструктуры. В связи с этим Иран имеет несколько вариантов поставок. Глава компании National Iranian Gas Алиреза Камели сообщил, что один из проектов — возобновление работы над строительством Iran LNG. Это терминал по сжижению природного газа, который был завершен на 40 процентов к моменту ужесточения санкций против Ирана в 2012 году.

Другой вариант — строительство трубопровода по дну Персидского залива до Омана, который обладает инфраструктурой для поставок топлива в Европу. Камели отметил, что Оман согласился построить трубопровод в течение двух лет.

Кроме того, Тегеран ведет переговоры с несколькими европейскими компаниями о строительстве морских терминалов для сжижения газа. По словам Алиреза Камели, реализация этого проекта потребует около двух лет.