Иран начинает бурение на границе с Азербайджаном

После 13 лет геологоразведочных работ в Могане Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) отправляет одну из своих основных буровых установок в северный регион, расположенный недалеко от границы с Азербайджаном

После 13 лет геологоразведочных работ в Могане Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) отправляет одну из своих основных буровых установок в северный регион, расположенный недалеко от границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По оценкам, месторождение содержит более четырех миллиардов баррелей преимущественно легкой сырой нефти.

NIOC продолжает реализовывать различные проекты, несмотря на снижение продаж и доходов, вызванное санкциями США, введенными в 2018 году.

Служба новостей министерства нефти Ирана Shana сообщила, что наземная буровая установка Fath 54, в настоящее время размещенная в юго-западном нефтяном узле Ахваза, будет отправлена ​​на расстояние 1 310 километров (814 миль) к северной равнине Моган, где она начнет бурение на нефть в течение ближайших двух месяцев.

"Операция по транспортировке займет 25 дней, прежде чем буровые работы начнутся в конце июня. Для транспортировки Fath 54 из Ахваза в Моган задействовано 120 крупнотоннажных грузовиков”, - сказал Али Рафии, подрядчик NIOC в Ардебиле.

Национальная нефтяная компания стремится поставлять нефть, добываемую в этом регионе, на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Ирана, расположенный в соседнем городе Тебриз.