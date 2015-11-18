Иран проведет переговоры по обмену газом с Азербайджаном на ФСЭГ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Иран проведет переговоры по обмену газом с Азербайджаном, Россией и Туркменистаном в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который состоится 23 ноября. Как сообщает Report cо ссылкой на ISNA, об этом заявил министр нефти Ирана Биджана Зангане.

"На предстоящей конференции не будет переговоров по газовым проектам, потому что члены Форума стран-экспортеров газа соревнуются между собой на газовом рынке. Мы проведем переговоры с Россией, Туркменистаном и Азербайджаном на двусторонних встречах по обмену газом", — заявил Зангане.

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение.