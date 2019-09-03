Иран может выйти на уровень обогащения урана в 20% за два дня

Иран способен в течение двух дней начать получать обогащенный до 20% уран.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии (ОАЭ) Ирана Бехруз Камальванди.

"Если Иран примет решение, то может получить обогащенный до 20% уран в течение одного-двух дней", - сказал Камальванди.

Как отмечает агентство, обогащение урана до 20% чистоты считается важной промежуточной стадией на пути к получению 90% обогащенного урана, который уже считается "оружейным".

Отметим, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.

Напомним, что США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Спустямесяцев Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.Тегеран объяснил свое решение ответом на действия США, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.