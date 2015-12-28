​Иран может увеличить экспорт газа в страны Южного Кавказа

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан могут увеличить объем своп-операций в сфере экспорта газа. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал директор газораспределительного оператора Ирана Ядулла Бейборди.

По его словам, в этом году объемы транспортированной из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Иран газа составили 1,5 млн. кубометров в сутки: "Из Азербайджана импортировано примерно 140 млн. кубометров газа. В начале года Иран транспортировал в Нахчыван приблизительно 130 млн. кубометров".

Отметим, что Азербайджан экспортирует газ в Иран в целях обеспечения газом Нахчыванской Автономной Республики в рамках своп-операций.

Представитель Ирана отметил, что в этом году Иран экспортировал в Армению 1 млн. кубометров газа в сутки: "Нынешняя инфраструктура позволяет поставлять в эту страну 10 млн. кубометров газа в сутки. Иран может экспортировать в Армению 3 млрд. кубометров газа. С начала календарного года поставки в Армению составили свыше 250 млн. кубометров".

Он добавил, что возможно увеличение объемов экспорта по 9 трубопроводам в Турцию, Иран, а также страны Кавказа.