Иран может поставлять на НПЗ Таджикистана сырую нефть

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудил с иранским коллегой Аббасом Алиабоди вопрос транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудил с иранским коллегой Аббасом Алиабоди вопрос транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Они также обменялись мнениями о международных инициативах Таджикистана в области обеспечения питьевой водой и климата, значении Рогунской ГЭС для региона, проекте "Воссоединение Республики Таджикистан с единой энергетической системой Центральной Азии" и т.д.