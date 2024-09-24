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Иран может поставлять на НПЗ Таджикистана сырую нефть

Иран может поставлять на НПЗ Таджикистана сырую нефть Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудил с иранским коллегой Аббасом Алиабоди вопрос транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.
Энергетика
24 сентября 2024 г. 13:23
Иран может поставлять на НПЗ Таджикистана сырую нефть

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудил с иранским коллегой Аббасом Алиабоди вопрос транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Они также обменялись мнениями о международных инициативах Таджикистана в области обеспечения питьевой водой и климата, значении Рогунской ГЭС для региона, проекте "Воссоединение Республики Таджикистан с единой энергетической системой Центральной Азии" и т.д.

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