Иран использует 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана

Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана и увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По его словам, Тегеран "приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана".

Он отметил, что производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз.

"Мы не собирались предпринимать такие шаги, но ошибочная политика Вашингтона [по отношению к Тегерану] вынудила нас сделать это", - сказал А.Салехи.

Напомним, что США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Спустя 12 месяцев Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран объяснил свое решение ответом на действия США, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.