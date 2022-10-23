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Иран и Турция достигли новых соглашений в газовой сфере

Иран и Турция достигли новых соглашений в газовой сфере Иран и Турция достигли ряда новых соглашений в сфере экспорта газа.
Энергетика
23 октября 2022 г. 15:16
Иран и Турция достигли новых соглашений в газовой сфере

Иран и Турция достигли ряда новых соглашений в сфере экспорта газа.

Как передает Report со ссылкой на Shana, об этом сообщил представитель Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Реза Джолайи.

"Национальная газовая компания провела встречу с представителями турецкой компании Botas, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, - цитирует его агентство. - В соответствии с этими соглашениями различные мероприятия, связанные с экспортом иранского газа в Турцию, будут осуществляться в течение следующих шести месяцев при координации сторон".

Джолайи также подчеркнул, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно текущего уровня мощностей экспорта иранского газа и расширения других форм сотрудничества между странами. "Иранская газовая промышленность развивается в ускоренном темпе. Дальнейшее увеличение поставок иранского газа станет возможным за счет развития существующих производственных мощностей", - добавил он.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.

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Версия на английском языке Iran, Turkiye reach new agreement on gas exports
Версия на азербайджанском языке İran və Türkiyə qazla bağlı yeni razılaşma əldə ediblər

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