Иран и Россия обсудят энергосотрудничество

Иран и Россия обсудят энергетическое сотрудничество в ходе визита министра нефти Ирана Бижана Зангане в Москву.

Как передает Report со ссылкой на агентство Shana, об этом сообщил Зангане журналистам.

"В Москве с господином Новаком, главой Минэнерго России, мы проведем переговоры по двустороннему сотрудничеству", - сказал Зангане.

На вопрос о том, подорвали ли атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии нефтяной рынок, он ответил: «Нет. С самого начала я говорил, что саудиты преувеличили это дело по политическим причинам. Ситуация была не такой напряженной, как они говорили».

Отметим, что министр нефти Ирана Бижан Зангане посетит Москву в конце этой недели, чтобы принять участие в предстоящей министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (GECF) и принять участие в Российской энергетической неделе.