Иран и Азербайджан планируют строительство совместных солнечных и ветряных электростанций

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Иран и Азербайджан договорились построить солнечные и ветряные электростанции в рамках шагов по продвижению сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии". Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил замминистра энергетики по международным вопросам Ирана Исмаил Махсули.

Он добавил, что Тегеран и Баку заключили несколько соглашений по развитию проектов в сфере возобновляемой энергии.

Замминистра также сообщил, что две страны обсуждают вопрос обмена электроэнергии, а также создание трансмиссионной линии, которая позволит Ирану подключиться к энергосистеме России. В этой связи Иран и Россия планируют до конца марта обсудить предварительные шаги по подключению своих национальных систем через трансмиссионную линию, соединяющую Иран с Азербайджаном.