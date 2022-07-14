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Иран и Азербайджан подписали документ о финансировании ГЭС

Иран и Азербайджан подписали документ о финансировании ГЭС Между Ираном и Азербайджаном подписан документ, который ускорит совместное строительство на реке Араз ГЭС “Худаферин” и “Гыз галасы”.
Энергетика
14 июля 2022 г. 13:52
Иран и Азербайджан подписали документ о финансировании ГЭС

Между Ираном и Азербайджаном подписан документ, который ускорит совместное строительство на реке Араз ГЭС “Худаферин” и “Гыз галасы”.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в Баку министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

Мехрабиан добавил, что одним из важных вопросов ирано-азербайджанских отношений является совместное инвестирование в пограничную реку Араз для управления водными ресурсами и получения электроэнергии.

Иранский министр отметил, что в ходе визита достигнута договоренность и подписан важный документ между двумя странами. На этой основе будет ускорено строительство двух плотин, удерживающих 1,7 млрд кубометров воды, а примыкающие к ним гидроэлектростанции будут производить около 300 мегаватт электроэнергии.

Отметим, что общая мощность двух ГЭС, расположенных на реке Араз и на границе с Ираном, составляет 280 мегаватт (Худаферинской ГЭС - 200 мегаватт, Гыз галасы - 80 мегаватт). Электростанции будут производить 716 млн кВт/ч электроэнергии, из которых 358 млн кВт/ч придется на Азербайджан и столько же на Иран.

Строительство ГЭС планируется завершить за 2-2,5 года.

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Версия на английском языке Iran, Azerbaijan sign document on financing of HPPs
Версия на азербайджанском языке İran və Azərbaycan SES-lərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı sənəd imzalayıb

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