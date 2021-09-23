Иран хочет привлечь 145 млрд инвестиций в "нефтянку", в основном из Китая

Иран намерен инвестировать в нефтяную промышленность страны 145 миллиардов долларов США.

Иран хотел бы привлечь в нефтяную промышленность страны инвестиции в 145 миллиардов долларов США в течение ближайших 4-8 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Shana, об этом заявил новый министр нефти Ирана Джавад Овджи, назначенный на эту должность в августе этого года, на встрече с президентом иранского отделения Sinopec Чжун Гвиндонгом (Zhong Guidong).

По словам министра, Иран поддерживает участие как местных, так и иностранных инвесторов в нефтяной отрасли страны, добавив, что 13-я администрация полна решимости расширять сотрудничество с китайскими компаниями.

«На прошлой неделе, во время моего визита в производственные районы провинции Хузестан, я посетил Ядаваранское месторождение, первая фаза которого была разработана Sinopec, и я был проинформирован о деталях разработки первой фазы этого месторождения», - сказал он.

Министр нефти заявил, что 13-я администрация во главе c президентом Ирана Сейеда Эбрахима Раиси готова активно сотрудничать с китайскими компаниями в разработке проектов нефтяной промышленности, в добыче и переработке нефти. «Мы ожидаем, что у администрации будет много партнерских отношений и соглашений с Китаем».