Иран готовится к увеличению добычи нефти

После сделки по Ирану 2015 года с США и Европой страна смогла нарастить продажи нефти за рубеж до 2 миллионов баррелей в день

Иран готовится к увеличению добычи нефти, что является признаком надежд Ирана на то, что США ослабят некоторые санкции против страны во время президентства Джо Байдена.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальный сайт президента Ирана Хасана Рухани.

Как пишет агентство, в заявлении говорится, что Тегеран примет меры "по подготовке ресурсов и оборудования в нефтяной промышленности для добычи и экспорта нефти в соответствии с текущими мощностями в течение следующих трех месяцев".

По словам Рухани, после сделки по Ирану 2015 года с США и Европой страна смогла нарастить продажи нефти за рубеж до 2 миллионов баррелей в день. "Мы готовы быстро увеличить добычу нефти", — сказал он.

Напомним, что Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.