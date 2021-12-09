Иран готов синхронизировать энергосистему с Азербайджаном и Россией

Маршрут через Азербайджан в настоящее время более вероятен, чем через Армению и Грузию

Иран готов присоединить электрические сети страны к сетям Азербайджана и России.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан на встрече с послом Азербайджана в Тегеране Али Ализаде.

А. Мехрабиан подчеркнул готовность Ирана к развитию и продолжению обмена электроэнергией между Ираном и Азербайджаном, заявив: «Были проведены исследования сотрудничества в области электроэнергетики между Ираном, Азербайджаном и Россией. И Иран готов начать синхронизацию своей электросети с этими странами».

Он отметил, что из-за разных периодов пикового потребления в этих странах летом и зимой можно увеличить транзит электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности стран в электроэнергии в различные периоды времени.

Касаясь давних отношений между Ираном и Азербайджаном в водном и энергетическом секторах, министр добавил: «За последние годы Азербайджан добился очень хороших достижений в энергетическом секторе, включая добычу газа и производство электроэнергии, что достойно восхищения».

Далее А.Мехрабиан подчеркнул необходимость расширения отношений Тегеран-Баку в различных секторах экономики, заявив: «Можно увеличить экономический обмен между двумя странами; например, в отношении реки Араз была проделана некоторая совместная работа, которая необходима для продолжения совместного сотрудничества».

Являясь одним из основных игроков на энергетическом рынке Западной Азии, Иран в настоящее время превращается в крупный центр электроснабжения в регионе, поскольку страна следует всеобъемлющему плану синхронизации своей энергосистемы с соседними странами.

Ирак был первым соседом, чья национальная электрическая сеть была синхронизирована с электросетью Исламской Республики еще в ноябре 2019 года, и теперь министерство энергетики реализует план по соединению электрических сетей России и Азербайджана с иранской сетью.

Еще в сентябре бывший министр энергетики Реза Ардаканиан объявил, что его министерство реализует исследовательский проект по синхронизации электрических сетей Ирана, Азербайджана и России.

По словам Р.Ардаканиана, есть два возможных маршрута для синхронизации энергосистем Ирана и России, один из которых проходит через Армению и Грузию, а другой - через Азербайджан.

Как отмечает IRNA, маршрут через Азербайджан в настоящее время более вероятен, и Иран более склонен к этой стране, поскольку на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым еще в феврале 2019 года Р. Ардаканиан объявил, что электрические сети двух стран будут синхронизированы.