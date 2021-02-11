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Иран готов рассмотреть запрос Беларуси по поставкам сырой нефти

Иран готов рассмотреть запрос Беларуси по поставкам сырой нефти В этой связи сделано заявление посла Исламской республики Саида Яри
Энергетика
11 февраля 2021 г. 11:48
Иран готов рассмотреть запрос Беларуси по поставкам сырой нефти

Иран готов рассмотреть запрос Беларуси по поводу поставок нефти, но его на данный момент не поступало.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом говорится в заявление посла Исламской республики Саида Яри.

«Иран поставил несколько партий нефти в Беларусь, но за последние два-три года таких поставок не было. На данный момент со стороны Беларуси нет никакого запроса о поставках нефти. Если будет инициатива белорусской стороны и запрос, то мы его, конечно, рассмотрим», — отметил дипломат.

Яри подчеркнул, что считает политику диверсификации в нефтяной сфере дальновидным и мудрым решением.

Напомним, что из-за разногласий с Россией в области ценообразования в I квартале 2020 года Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти. Поставки осуществлялись из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе «Одесса–Броды» и далее по одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ в Мозыре. Из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

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